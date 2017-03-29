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Debbie Kasırgası'nın sembolü olan papağan kurtarıldı

Avustralya'yı etkisi altına alan Debbie Kasırgası'nda öldüğü sanılan kakadu papağanının tedavi edilerek korumaya alındığı duyuruldu.

29.03.2017 - 12:59
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Avustralya'nın Queensland eyaletinde kasırga esnasında yaralı haldeyken çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasıyla herkeste üzüntü yaratan papağanın sağlık durumunun iyi olduğu, hayvan bakım merkezinde tedavi edildiği belirtildi. ​Ülkenin sembolleri arasında yer alan kakadu papağanına, Debbie adı verildi.

AĞAÇLARIN DALLARINA TUTUNMUŞTU

Papağanı kurtaran fotomuhabir Alix Sweeney, "Kaldığımız otelin sahibi, yolun sonunda bir papağan olduğunu söyledi. Yeşillikler arasında beyaz bir şey olduğunu gördüm. Şiddetli rüzgara direnmeye çalışırken ağaçların dallarına sıkıca tutunmuş bir grup kakadu papağanı vardı. Onu hayvan barınaklarından birine götürmeye karar verdim. Fakat tam o esnada kasırga yeniden şiddetlendi ve barınağa ulaşamadım. Zaten barınakta yetkili birileri de olmayabilirdi" dedi.

Debbie Kasırgası'nın sembolü olan papağan kurtarıldı

TÜYLERİNİ KAYBETTİ

​Kasırganın şiddeti nedeniyle tüylerinin büyük bir kısmını kaybeden yaralı papağanı kaldığı otele götürerek havlulara saran fotomuhabir, hayvan barınağındaki yetkililere durumu bildirerek tedavi edilmesini sağladı. Bakıma alınan kakadu papağanı Debbie'nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Debbie Kasırgası'nın sembolü olan papağan kurtarıldı

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