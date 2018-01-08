Dedalus Kitap'tan yeni eserler

Yeni yıla girmemizle birlikte yayınevleri de yeni kitaplarını yayımlamaya başladı. Yeni yıla dört yeni kitapla giren Dedalus Kitap, okurlarını selamlıyor.
Emirhan Burak Aydın'ın Gözlemeci Olarak Buradayız, Unica Zürn'nin Yasemin Adam, Ahmet Çiğdem kaleminden Aydınlanma Düşüncesi ve Desiderus Erasmus'un Barışın Şikayeti adlı eserler raflarda yerini aldı.
EMİRHAN BURAK AYDIN - GÖZLEMCİ OLARAK BURADAYIZ
Emirhan Burak Aydın bu ilk romanında okuyucuyu, sonunda ışık olmayan bir tünele sokuyor.
Yazar: Emirhan Burak Aydın
Yayınevi: Dedalus Kİtap
Yayım yılı: 2018
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Syf: 238
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UNUICA ZÜRN - YASEMİN ADAM
Ünica Zürn Yasemin Adam romanıyla şizofrenisini konuşturuyor.
Yazar: Unica Zürn
Yayınevi: Dedalus Kitap
Almancadan çeviren: Kansu Kanber
Türü: Roman
Yayım yılı: 2018
Syf: 120
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AHMET ÇİĞDEM - AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ
Yazar, Fransız, Alman, İngiliz (ve İskoç) Aydınlanma tecrübelerini özgül bağlamları içinde değerlendiriyor.
Yazar: Ahmet Çiğdem
Yayınevi: Dedalus Kitap
Türü: Düşünce
Yayım yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 114
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DESİDERUS ERASMUS - BARIŞIN ŞİKAYETİ
Türkçeye ilk defa çevrilen Barışın Şikâyeti, Desiderius Erasmus'un çağına yaptığı bir şahitlik.
Yazar: Desiderus Erasmus
Yayınevi: Dedalus Kitap
Çeviren: Celal Yeşilçayır
Türü: Düşünce
Yayım yılı: 2018
Syf: 84
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]