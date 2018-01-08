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Dedalus Kitap'tan yeni eserler

Dedalus Kitap etiketiyle raflarda yerini alan dört yeni kitap, okuyucularla tanıştı.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 10:04..
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Yeni yıla girmemizle birlikte yayınevleri de yeni kitaplarını yayımlamaya başladı. Yeni yıla dört yeni kitapla giren Dedalus Kitap, okurlarını selamlıyor.

Emirhan Burak Aydın'ın Gözlemeci Olarak Buradayız,  Unica Zürn'nin Yasemin Adam, Ahmet Çiğdem kaleminden Aydınlanma Düşüncesi ve Desiderus Erasmus'un Barışın Şikayeti adlı eserler raflarda yerini aldı.

EMİRHAN BURAK AYDIN - GÖZLEMCİ OLARAK BURADAYIZ

Dedalus Kitap'tan yeni eserler

Emirhan Burak Aydın bu ilk romanında okuyucuyu, sonunda ışık olmayan bir tünele sokuyor.

Yazar: Emirhan Burak Aydın

Yayınevi: Dedalus Kİtap

Yayım yılı: 2018

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Syf: 238

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

UNUICA ZÜRN - YASEMİN ADAM

Dedalus Kitap'tan yeni eserler

Ünica Zürn Yasemin Adam romanıyla şizofrenisini konuşturuyor.

Yazar: Unica Zürn

Yayınevi: Dedalus Kitap

Almancadan çeviren: Kansu Kanber

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 120

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

AHMET ÇİĞDEM - AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ

Dedalus Kitap'tan yeni eserler

Yazar, Fransız, Alman, İngiliz (ve İskoç) Aydınlanma tecrübelerini özgül bağlamları içinde değerlendiriyor.

Yazar: Ahmet Çiğdem

Yayınevi: Dedalus Kitap

Türü: Düşünce

Yayım yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 114

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

DESİDERUS ERASMUS - BARIŞIN ŞİKAYETİ

Dedalus Kitap'tan yeni eserler

Türkçeye ilk defa çevrilen Barışın Şikâyeti, Desiderius Erasmus'un çağına yaptığı bir şahitlik.

Yazar: Desiderus Erasmus

Yayınevi: Dedalus Kitap

Çeviren: Celal Yeşilçayır

Türü: Düşünce

Yayım yılı: 2018

Syf: 84

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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