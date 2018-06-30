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Dede tartıştığı torunlarını pompalıyla vurdu

Adıyaman Besni'ye bağlı Kurugöl'de dede tartıştığı torunlarını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

İHA | 30.06.2018 - 20:51..
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Besni’ye bağlı Kurugöl Köyünde ikamet eden Mecit İlhan (69) aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen torunları ile tartışmaya başladı.

TORUNLARINI AYAKLARINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine evden pompalı tüfeğini alan dede, torunları Ali İlhan (18) ile Hicabi İlhan’ı (16) ayağından yaraladı. Yaralanan torunlar ise dedelerinin kafasına sert bir cisimle vurarak yaraladı.

Dede tartıştığı torunlarını pompalıyla vurdu

ÇOCUKLAR VE ANNELERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sırasında çocukların vurulduğunu gören anne Besey İlhan (41) fenalaştı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ve çocukların annesi ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dede tartıştığı torunlarını pompalıyla vurdu



Dede tartıştığı torunlarını pompalıyla vurdu

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