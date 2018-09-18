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Dede torun 'mavi kapak' toplayarak 129 kalbe dokundu

Eskişehir'de 12 yıl önce kapak biriktimeye başlayan dede ve torunu 129 bedensel engelliye umut oldu.

AA | 18.09.2018 - 15:28..
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Eskişehir'de torununun öğrenim gördüğü okuldaki mavi kapak projesine destek olmak amacıyla kapak biriktirmeye başlayan 73 yaşındaki Halit Aydoğan, 12 yılda 129 bedensel engelliye tekerlekli sandalye hediye ederek, yürekleri ısıttı.

Dede torun 'mavi kapak' toplayarak 129 kalbe dokundu

BEDENSEL ENGELLİLERİN KALBİNE DOKUNUYORLAR

Sosyal medyada "Dede torun mavi kapak" adıyla açtıkları hesap sayesinde Eskişehir'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden kargo yoluyla plastik kapak bağışı kabul eden dede torun Halit Aydoğan ve 16 yaşındaki Melike Sarıtaş, bu projeyle 129 bedensel engelli kalbe dokunmanın mutluluğunu yaşadı.

Dede torun 'mavi kapak' toplayarak 129 kalbe dokundu İZLE

TEKERLEKLİ SANDALYE SATIN ALDILAR

Topladıkları kapakları plastik firmalarına satıp tekerlekli sandalye satın alan dede torun, Eskişehir'de aldıkları tekerlekli sandalyeleri elden teslim ederken, farklı illere ise kargoyla gönderiyorlar.

Sadece bu yıl 3 ton kapak toplayan ve 5 yıl içinde bin tekerlekli sandalyeye ulaşmayı hedefleyen Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısının yaklaşık 30 bini bulmasıyla hedeflerini tuturacaklarına kesin gözüyle bakıyor. Dede Halit Aydoğan yaptığı açıklamada, 12 yıl önce başladığı sosyal sorumluluk projesinin kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

Dede torun 'mavi kapak' toplayarak 129 kalbe dokundu

Torununun anaokuluna başladığı yıl mavi kapak projesinin henüz bilinmediğini anlatan Aydoğan, "Böyle bir durumdan bizim de haberimiz yoktu. Torunum okulda bu proje için gönüllü olmuş. Ben de ona yardım etmek istedim. Okul yönetimi, 500 kapak getireni okul dergisine çıkaracağını söylemiş. Torunum çok istedi. Ben de kısa sürede 485 kapak topladım. Fakat torunum dergiye çıkamadı. Ağladı. O gün söz verdim. Bir sonraki yıl torunumu sınıfında, okulunda ve Eskişehir'de birinci yaptım." dedi.

"MAVİ KAPAK TOPLAYACAĞIM"

Aydoğan, hayata bakış açısını engelli bir çocuğun değiştirdiğini belirterek, "12 yıl evvel torunum için ikinci kez topladığım kapaklarla bir tekerlekli sandalye alabildim. Bu sandalyeyi de küçük yaşta bir evladımıza hediye ettik. İsmi Tuncay'dı. Onun bir cümlesi beni yaktı, bitirdi. Sandalyesi yokken annesine 'Keşke bizim de paramız olsa, bir tekerlekli sandalye alabilsek. Senin de kolların yorulmazdı.' demiş. Bu cümleyi duyduktan sonra Hakk'ın huzurunda söz verdim. Ölene dek engelli çocuklarımız, bireylerimiz için mavi kapak toplayacağım." diye konuştu.

Dede torun 'mavi kapak' toplayarak 129 kalbe dokundu

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Dedesiyle küçük yaşta böylesine anlamlı bir projeyi başlatan Melike Sarıtaş da insanlara yardımcı oldukları için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getirdi. Şarıtaş, şehir dışından kendilerine kargo ile gönderilen mavi kapaklara kargo ücreti alınmaması için yetkililerden destek beklediklerini belirterek, "İnsanlara külfet olmamalıyız. Dedemle her gün biraz daha hırslanarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Sesimizi duyanların da aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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