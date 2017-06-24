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Dedesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi

Samsun'un Havza ilçesinde Çetin Yılmaz(30), birlikte yaşadığı dedesi Ahmet Yılmaz'a(84) ait evi ateşe verdi.

24.06.2017 - 00:04
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Yeni Mescit Mahallesi'nde dedesi Ahmet Yılmaz'a ait evin altındaki kömürlüğü ateşe veren Yılmaz, daha sonra dedesinin de içeride bulunduğu eve girip, kapıyı kilitledi. Yayılan alevler, kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine olay yerdine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırıp eve giren ekipler, dumandan etkilenen Ahmet Yılmaz ile torunu Çetin'i dışarı çıkardı. Dede-torun ambulansla Havza Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak, yangın söndürüldü.

Dedesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi

Dedesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verdi

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