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Defin için mezarlığa getirilen tabut boş çıktı

Sakarya Adapazarı'nda hayatını kaybeden 68 yaşındaki Emine Uğur'un cenazesi morgda unutuldu. Görevlilerin dikkatsizliği mezarlıkta tabut boş çıkınca fark edildi.

DHA | 31.03.2018 - 16:57..
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Adapazarı'nda Emine Uğur yakalandığı hastalık sebebiyle bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. 3 çocuk annesi olan, eşini de yıllar önce kaybeden Emine Uğur'un durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı ve hayata gözlerini yumdu. Uğur'un cenazesi tedavi gördüğü hastanenin morguna götürüldü.

CENAZE NAMAZI NORMAL BİR ŞEKİLDE KILINDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri aynı günün sabahında geldikleri hastanede, cenazeyi koyduklarını düşünerek araca boş tabutu yerleştirdi. Emine Uğur'un yaşadığı Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine helallik alınması için boş tabut getirildi. Tabut cenaze namaz kılınması için kent merkezindeki Orhan Camii'ne taşınırken Emine Uğur'un yakınları burada yakınlarının  taziyelerini kabul etti.

Defin için mezarlığa getirilen tabut boş çıktı

TABUT BOŞ ÇIKTI

Tabut burada öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlığa gelen kalabalık cenazeyi gömmek için açtıkları tabutun içinin boş olduğunu görünce şok oldu. Cenaze işlerine telefon açılması üzerine Uğur'un cenazesinin morgda unutulduğu ortaya çıktı.

Daha sonra cenaze morgdan alınarak mezarlıkta yeniden cenaze namazının kılınmasından sonra toprağa verildi. Ayrıca Emine Uğur'un yakınları konuyla ilgili kendilerine ulaşan gazetecilere konuşmadı.

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