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Define arayan 6 kişi jandarmaya yakalandı

Kahramanmaraş'ta dedektörlerle define arayan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

DHA | 18.10.2018 - 11:25..
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinin Karadere Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı operasyonda A.E, M.E., Y.M.E., F.K., I.Ç., ve C.G.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

1 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 9 metre derinliğinde alanda define aradığı tespit edilen şüphelilerle birlikte 2 dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Define arayan 6 kişi jandarmaya yakalandı

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