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Defineciler 21 metre kazdı, ardından rüşvet teklif etti

Elazığ'da jandarma ekipleri, kaçak olarak 21 metre kazı yapan definecilere operasyon düzenledi, defineciler jandarma ekiplerine rüşvet teklif etti.

İHA | 18.01.2018 - 15:56..
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, define bulmak için kazı yapanlarla ilgili çalışma yaptı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, merkeze bağlı Salkaya köyünde izinsiz kazı yapan şüpheliler tespit edilerek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri muhtar, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Defineciler 21 metre kazdı, ardından rüşvet teklif etti


21 METRE KAZI YAPMIŞLAR

21 metre kazı yapan şüphelilerden 1’er adet jeneratör, hilti, murç, kask, tornavida, priz, kova, hilti ucu, 15 metre elektrik kablosu, led lamba, elektrik bandı ele geçirildi.

Defineciler 21 metre kazdı, ardından rüşvet teklif etti

RÜŞVET TEKLİF ETTİLER

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü kendilerini yakalayan jandarma ekiplerine, izinsiz kazı yapmalarını görmezden gelmesi için rüşvet tekliği ettiği öğrenildi.

Defineciler 21 metre kazdı, ardından rüşvet teklif etti

3'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, aralarında rüşvet teklif ettiği iddia edilen köy muhtarı M.Y. ile birlikte 3 şüpheli ise izinsiz kazı ve rüşvet teklif etme suçundan adliyeye sevk edildi.

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