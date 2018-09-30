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Defne Samyeli: Her şey bir anda gelişti

Oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, verdiği röportajda, "Çok uzun yıllardır yakından olmasa da tanıdığım birisi Cem. Zaten seyircisi ve hayranıydım. Nasıl olmayayım?" dedi

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 20:57..
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Cem Yılmaz’la aşk yaşayan Defne Samyeli, bir dergiye ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"UZUN YILLARDIR HAYRANIYIM"

Röportajda Cem Yılmaz'la ilişkisinin sürpriz bir şekilde başladığının altın çizen Samyeli, şu açıklamalarda bulundu:

"Çok uzun yıllardır yakından olmasa da tanıdığım birisi Cem. Zaten seyircisi ve hayranıydım. Nasıl olmayayım? Yıldız olursunuz olmasına… Cem gibi komedyenliği, oyunculuğu, yazarlığı, çizerliği, sinemacılığı, müzisyenliği ile elini attığı her işte farkını ortaya koyarak yeni norm belirleyen kaç kişi var ki?

Kişiliğini yakından tanıdıkça beğenim katlanarak arttı. Çok sahici, çok iyi kalpli, özenli, eğlenceli, harika bir insan. İlişki kararı diye bir şey yok aslında; her şey bir anda gelişti. Sanki zaten olması gereken buymuş, zaten biz berabermişiz ya da olmalıymışız gibi bir his.

Her şey onunla güzel. Ortak bir dilimiz var, çok anlaşıldığımı ve karşımdakini çok anladığımı hissettim. Benim için çok değerli bir şey bu"

Defne Samyeli: Her şey bir anda gelişti

Defne Samyeli: Her şey bir anda gelişti

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