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Defne Samyeli'nin kızı Derin 15 oldu

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, siyah bikinisi ve yaşı ile sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 13:49..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile aşkları dolu dizgin giden Defne Samyeli'nin kendisi kadar kızları da dikkat çekiyor. Kusursuz fiziği ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'nin, kızları Deren ve Derin Talu'da anneleri gibi güzellikleri ile göz dolduruyor.

KÜÇÜK KIZLAR DA BÜYÜYOR

Güzelliklerini annelerinden alan Talu kardeşlerden Derin Talu, son paylaşımında yaşıyla da hayrete düşürdü. 15'inci doğum gününü kutlayan Derin Talu, siyah bikinisi ve olgun görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Defne Samyeli'nin kızı Derin 15 oldu

Defne Samyeli'nin kızı Derin 15 oldu

Defne Samyeli'nin kızı Derin 15 oldu

Defne Samyeli'nin kızı Derin 15 oldu

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