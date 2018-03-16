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Değeri milyonu geçen cinsel içerikli hap ele geçirildi

Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan cinsel içerikli hap ve enerji içeceği ele geçirildi.

DHA | 16.03.2018 - 20:57..
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Değeri milyonu geçen cinsel içerikli hap ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYONU AŞIYOR

Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği, enerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Değeri milyonu geçen cinsel içerikli hap ele geçirildi VİDEO

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