taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3726
Euro
7.41595
Altın
1204.15
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.646

Demer Akalın: Abisinin home ofisiymiş benim evim

Boşanma sonrası Demet Akalın cephesinden ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Magazin

Demer Akalın: Abisinin home ofisiymiş benim evim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 10 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. Boşanma sonrası Demet Akalın cephesinden ilk açıklama geldi.

"PES ARTIK"

Akalın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Abisinin home ofisiymiş benim evim!!! Pes artık kızımın odasını bile almayı düşündüler!!! Ne diyelim" ifadelerini kullandı. Anlaşmalı boşanma iddialarına tepki gösteren Akalın "Herkes her şeyi düşünebilir sıkıntı yok bana sevenlerimin duası yeter sağolun" şeklinde yanıt verdi.

Okan Kurt'un aile şirketi Martaş Lojistik'in borçları nedeniyle önceki gün Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirilmişti.

Demer Akalın: Abisinin home ofisiymiş benim evim

Demer Akalın: Abisinin home ofisiymiş benim evim

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

126
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

136
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

59
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

29
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

23
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

90
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM