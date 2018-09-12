Demer Akalın: Abisinin home ofisiymiş benim evim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt, anlaşmalı olarak 10 dakikada boşandı. Çiftin kızları Hira'nın velayeti anne Demet Akalın'a verildi. Akalın ve Kurt birbirlerinden nafaka ve tazminat talep etmedi. Boşanma sonrası Demet Akalın cephesinden ilk açıklama geldi.

"PES ARTIK"

Akalın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Abisinin home ofisiymiş benim evim!!! Pes artık kızımın odasını bile almayı düşündüler!!! Ne diyelim" ifadelerini kullandı. Anlaşmalı boşanma iddialarına tepki gösteren Akalın "Herkes her şeyi düşünebilir sıkıntı yok bana sevenlerimin duası yeter sağolun" şeklinde yanıt verdi.

Okan Kurt'un aile şirketi Martaş Lojistik'in borçları nedeniyle önceki gün Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi gerçekleştirilmişti.