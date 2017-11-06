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Demet Akalın eski evinde 1 milyon lira unuttu

Demet Akalın, Beykoz’daki 18 milyon TL’lik yeni villasına taşınırken eski evinde poşetin içinde 1 milyon TL’sini bırakıp gitti.

06.11.2017 - 08:17
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Demet Akalın eski evinde 1 milyon lira unuttu

Demet Akalın, Beykoz-Acarkent’te yıllardır oturduğu bu villasını geçen kış sattı. Aynı sitede 18 milyon TL’ye aldığı süper bu lüks saray yavrusuna taşındı.

Demet Akalın’ın eski evinde tadilat yapan işçiler yatak odasındaki dolabın içinde bir poşet buldu. Çöpe atmak üzere kenara koydular. Aradan saatler geçti. İşçilerden biri ortalığı toplarken torbanın dolu olduğunu fark etti.

İŞÇİLER HABER VERDİ

İşçi, poşeti ters çevirip açınca paralar yere saçıldı. İnşaatın sorumlusu Demet Akalın’a telefon ederek “Evde paranızı unutmuşsunuz, gelin alın” diye bildirdi.

Parayı teslim eden işçiler “İnsanlık görevimizi yaptık. Demet Hanım’dan küçük de olsa bir jest bekledik ama olmadı” dedi.

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