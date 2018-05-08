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Demet Akalın: Eşofmanım Gucci, tişörtüm Louis Vuitton

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet'e moral gecesinde sahne alan Demet Akalın 'Kıyafetine biraz özenseydin' diyen takipçisine şu yanıtı verdi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 12:13..
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Demet Akalın geçtiğimiz akşam Çevik Kuvvet'e moral vermek için sahne aldı. Akalın, konser sırasından yaşanan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafların altına şu notu düştü: "Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı"

Demet Akalın: Eşofmanım Gucci, tişörtüm Louis Vuitton

KIYAFETİ ELEŞTİRİLDİ

Ancak bazı takipçileri Demet Akalın'ın konser sırasında giymiş olduğu spor kıyafetlere tepki gösterdi. Bir takipçisi Demet Akalın'a "Kıyafetine biraz özenseydin" dedi.

"SANA NE YA SANA NE"

Bu sözler üzerine sinirlenen Demet Akalın takipçisine şu sözlerle cevap verdi: "Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!"

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