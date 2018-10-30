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Demet Akalın: Hayatımda pek değişiklik olmadı

Demet Akalın’ın, Okan Kurt’tan boşanması ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 07:20..
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Eski eşinin ailesinin borçları yüzünden evine icra gelen Demet Akalın, Okan Kurt’tan sürpriz bir kararla 12 Eylül’de boşanmıştı. Boşanmasının ardından sessizliğini koruyan Demet Akalın, muhabirlerden gelen sorulara bu kez kayıtsız kalmadı.

Demet Akalın: Hayatımda pek değişiklik olmadı

"KEYFİM ÇOK YERİNDE"

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde verdiği konser sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı. Altı yıllık eşi Okan Kurt'tan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı, "Hayatımda pek değişiklik olmadı. İnşallah her şey güzel olacak. Keyfim çok yerinde" diye konuştu.

Ayrılık sonrası Okan Kurt'u hayatından çıkaran Demet Akalın, birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silip 'artık geri dönüş yok' mesajı vermişti. Okan Kurt ise Demet Akalın'ı sosyal medya hesabından takip ettirmeyi sürdürmüş ve fotoğrafları profilinden kaldırmamıştı. Ancak bir süre sonra Okan Kurt da Demet Akalın'ı silmiş ve 'Okan, Demet'i sildi' yorumlarına maruz kalmıştı.

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