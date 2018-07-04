Demet Akalın kızı oyuncu olsun istiyor

Ünlü Pop sanatçısı Demet Akalın’ın Bodrum’da sahne aldığı gece kulübünde izdiham oluştu. Akalın'ın hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

HAYRANLARI BİRBİRİNİ EZDİ

Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi. Bin 500 kişilik kulübe 2 bin 500 kişi girince Akalın'ın hayranları birbirlerini ezdi. Adım atacak yer kalmayan kulüpte Akalın’ın bazı hayranları kapılar kapanınca konseri sokaktan izlemek zorunda kaldı.

Söylediği şarkılara eşlik eden Akalın'ın hayranları fotoğrafını çektirmek için de birbirleriyle yarıştı.

Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, "Sağ olsun Bodrum seviyor beni. Haftada 3 değişik yerde çıkıyorum. Yazın daha yoğun geçiyor. Önümüzdeki hafta bir de single çıkıyor. Bugün azıcık bir çaldık, kıyamet koptu. İnsanlar çok beğendi. Klibi çektim, Cuma günü elinizde. Şarkı çok güzel oldu" diye konuştu.

Ayrıca Akalın, kızı Hira’nın oyuncu olmasını istediğini ve oyunculukta çok yetenekli olduğunu ifade etti.