taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.588
USD
4,6756
EURO
5,4566
ALTIN
188,96
PETR
78,1000

Demet Akalın kızı oyuncu olsun istiyor

Akalın, kızı Hira’nın oyuncu olmasını istediğini ve oyunculukta çok yetenekli olduğunu ifade etti.

AA | 04.07.2018 - 07:08..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü Pop sanatçısı Demet Akalın’ın Bodrum’da sahne aldığı gece kulübünde izdiham oluştu. Akalın'ın hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.

HAYRANLARI BİRBİRİNİ EZDİ

Akalın sahneye çıkmadan saatler öncesinden biletler tükendi. Bin 500 kişilik kulübe 2 bin 500 kişi girince Akalın'ın hayranları birbirlerini ezdi. Adım atacak yer kalmayan kulüpte Akalın’ın bazı hayranları kapılar kapanınca konseri sokaktan izlemek zorunda kaldı.

Söylediği şarkılara eşlik eden Akalın'ın hayranları fotoğrafını çektirmek için de birbirleriyle yarıştı.

Sahne öncesi basın mensuplarına konuşan Demet Akalın, "Sağ olsun Bodrum seviyor beni. Haftada 3 değişik yerde çıkıyorum. Yazın daha yoğun geçiyor. Önümüzdeki hafta bir de single çıkıyor. Bugün azıcık bir çaldık, kıyamet koptu. İnsanlar çok beğendi. Klibi çektim, Cuma günü elinizde. Şarkı çok güzel oldu" diye konuştu.

Ayrıca Akalın, kızı Hira’nın oyuncu olmasını istediğini ve oyunculukta çok yetenekli olduğunu ifade etti.

Demet Akalın kızı oyuncu olsun istiyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

51
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

40
Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

Gazze'de Türk bayrağı açan genç vuruldu

103
Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

Erzincan'da karakol komutanı makam odasında öldü

7
Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

22
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

28
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM