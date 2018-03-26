Demet Akalın: Kusura bakmayın ben taksiciyim

Demet Akalın, taksi mi?, UBER mi? tartışmasıyla konusuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından dile getirdi. Akalın sayfasına "Kusura bakmayın ben taksiciyim Uber kullanmıyorum. Eski kafalıyım. Taksim içinde unuttuklarımı getirdi senelerce... Şimdi Uber geldi diye medeniyeti kabul etmeyeceğim" notunu düştü.

"PLAKAM YOK"

Bir takipçisi Akalın'ın sözlerine "Plakan vardır en az 10 tane" diyerek karşılık verdi. Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: "Ticarete kafam basmaz taksi plakası olan ben değilim! Ben ev alırım başka bir yatırımım da yok. Olursa gıda işi olur!"