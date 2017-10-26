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Demet Akalın: Okan'dan boşanmamı istiyorlar

Demet Akalın önceki gün Etiler Akmerkez’deydi. Bülent Ersoy’u örnek alıp bir mücevheratçıyı kapattı.

26.10.2017 - 07:18
  1. Haberler
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Demet Akalın çıkışta da “Kızıma küpe sözüm vardı” dedi ve Hira’ya aldıklarını gösterdi. Sonra söz ikinci bebeğe geldi.

"HİRA KARDEŞ İSTEDİĞİ ZAMAN HAMİLE KALIRIM"

Demet Akalın, “Amerika sehayatimde çocuğumu çok özledim. İkinciyi yapma düşüncesi doğdu. Ama hamile değilim. Hira kardeş istediği zaman hamile kalırım” diye konuştu.

"OKAN'DAN AYRIL DEDİLER"

Demet Akalın sık sık eşinden ayrılacağına dair çıkan söylentilere de cevap verdi: “En zor günümde bile Okan’ı bırakmayı düşünmedim. Ayrılık yok. Yalnız herkesin tanıdığı ama hiç tahmin edemeyeceğiniz iki kişi bana ‘Okan’ı boşa, ondan sıyrıl’ diye akıl verdi. Şaştım kaldım. Kocamdan kurtulmak gibi derdim yok. Biz mutluyuz, çok şükür.”

"BABA TAZMİNAT AÇIYORUM"

Demet Akalın eşi Okan Kurt’a 2 ay önce gelen 32 bin 845 liralık haciz için şunları söyledi: “Öyle bir borç yoktu. Avukat kadın ruhsal dengemle oynadı. Şimdi ona baba tazminat açıyorum. Kariyerimle oynayamaz!”

Demet Akalın: Okan'dan boşanmamı istiyorlar

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