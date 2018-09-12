Demet Akalın yakın dostlarını sildi

Okan Kurt ve ailesinin şirket borçlarından dolayı Beykoz'daki evlerine haciz gelen ve dün tek celsede evliliğini bitiren Demet Akalın, boşanma sonrasında yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i ve Işın Karaca'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

ZOR GÜNÜMDE YANIMDA OLMADILAR

Demet Akalın'ın Özlem Ada Şahin'i ve Işın Karaca'yı takipten çıkarmasının zor zamanlarında yanında olmaması olduğu iddia edildi.

NİKAH ŞAHİDİ OLDUĞU DÜĞÜNE KATILMAMIŞTI

Demet Akalın, yakın arkadaşım dediği Işın Karaca'nın nikah şahidi olacağı düğününe kızı Hira'nın rahatsızlığından dolayı katılmamıştı. Işın Karaca bu durum üzerine Akalın'a darılmıştı. Daha sonra Demet Akalın, Işın Karaca'ya düğün hediyesi olarak 25 bin TL'lik yüzük almış ve iki arkadaş barışmıştı.