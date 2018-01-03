Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Diyanet İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde bir açıklamada bulunmadıklarını belirterek çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
"GAZA GELMEYİN"
Konuyla ilgili Diyanet'e yönelik tepkiler sürerken ünlü şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabından yalanlara itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.
"Gaza gelmeyin, hiç olacak iş mi Allah aşkına! Diyanet İşleri'nden yalanlama geldi! İtibar etmeyin!" açıklamasını yapan Akalın'a bazı takipçilerinden tepkiler geldi.
LİNÇ BAŞLADI
Yandaş olmakla suçlanan Demet Akalın, gelen onlarca tepkiye cevap vermekten kaçındı.
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