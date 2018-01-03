Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

1 3 bin yıllık soğuk hava deposu hâlâ kullanılıyor Aydın'daki Madran Dağları'nda 3 bin yıl öncesine ait soğuk hava depoları günümüzde köylüler tarafından hâlen kullanılabiliyor.

2 Teoman: Birçok şeye ilgimi yitirdim ŞarkıcıTeoman, artık bir hedefinin olmadığını ve bunun da hayatını sıkıcı hale getirdiğini ifade etti.

3 Kaliforniya'da marihuana artık serbest ABD'de marihuana kullanımının serbest bırakıldığı eyaletlere bir yenisi eklendi.

4 Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den barışma fotoğrafları 25 yıldır görüşmeyen Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe buluşmasından kareler...

5 Türkiye'den Nijerya'daki saldırıya kınama Dışişleri Bakanlığı, bir kilisenin önünde, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı silahlı saldırıyı kınadı.

6 İBB'den metro ihalesi açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil ihalelerinin iptal edildiği belirtildi.