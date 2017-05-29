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Demet Akalın'dan Oğuzhan Koç'a cevap: Koç'um bak

Demet Akalın, Oğuzhan Koç’a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

29.05.2017 - 06:29
  1. Haberler
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Katıldığı bir etkinlikte Gülşen’in ‘Bangır Bangır’ şarkısıyla Demet Akalın’a gönderme yapan Oğuzhan Koç’a, Akalın sert bir yanıt verdi.

"KOÇ'UM SANA ŞU KADAR SÖYLEYEYİM.."

Demet Akalın, Oğuzhan Koç’a sosyal medya hesabından bunları yazdı: “Koç’um sana şu kadar söyleyeyim; İşte bu yüzden sevilmiyorsunuz. Ödül aldığım bir üniversitenin töreninde de benimle (sözde) sağlam dalga geçmiştiniz!

"BEN BOŞUNA SALLAMAM "

Sen de o sevimli ikilinin yanında güzel şarkılarınla erime bence! Ben kimseye boşuna sallamam!

"EKMEK YEDİĞİM YERDE ALEM YAPMAM"

Ha ortak kulis yoktu demişsin, ben ekmek yediğim kulislerde alem yapmadığım için hatırlamaman normal! Neyse benden tavsiye yine de sen onlara uyma!”

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