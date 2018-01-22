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Demet Şener: Her şey yeni başlıyor

Demet Şener, “Her şey daha yeni başlıyor” diyerek yeniden dava açacağının sinyalini verdi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 09:29..
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Demet Şener: Her şey yeni başlıyor

Eski manken Demet Şener ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay’ın 15 aydır çekişmeli devam eden boşanma davası cuma günü sonuçlanmıştı.

KUTLAMA YEMEĞİ

Mahkeme, Şener’in açtığı zina davasının reddi ile tarafların şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasına karar vermişti. 1 milyon 350 bin lira nafaka kazanan Şener, önceki akşam avukatı ile İstinye Park’taki bir restoranda yemek yedi.

"PARA DEĞİL BOŞANMAK ÖNEMLİYDİ"

Çıkışta görüntülenen Şenerê mahkemenin verdiği tazminatı yeterli bulup bulmadığı soruldu. Şener, “Benim için boşanmak önemliydi. 15 aydır bunun için uğraşıyordum. Bundan sonra önceliğim çocuklarım. İbrahim Bey çocuklarımın babası olarak hayatımda olacak” dedi.

"ÜST MAHKEMELER VAR"

Mahkemenin zina davasının reddetmesiyle ilgili ise ilginç bir açıklama yaptı: “Bunun için üst mahkemeler var. Her şey daha yeni başlıyor.”

Demet Şener: Her şey yeni başlıyor

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