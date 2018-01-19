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Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı

İbrahim Kutluay, Demet Şener'e 1 milyon 350 bin lira tazminat, 30 bin lira da aylık nafaka ödeyecek.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 16:54..
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Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay’ın 15 aydır süren boşanma davası sonuçlandı. Davada mahkeme çiftin boşanmasına ve çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi.

Zina iddiasıyla açılan davada mahkeme, zina iddiasını reddederek 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanmalarına karar verdi.

45 DAKİKA SÜRDÜ

İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya İbrahim Kutluay katılmadı. Dava 45 dakika sürdü.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı VİDEO

AYLIK 30 BİN LİRA NAFAKA

Boşanma kararına göre; İbrahim Kutluay, Demet Şener'e aylık 30 bin lira nafaka ödeyecek.

1 MİLYON 350 LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

İbrahim Kutluay ayrıca 6 milyon lira tazminat isteyen Demet Şener’e 750 bin lira maddi ve 600 bin lira manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin lira tazminat ödeyecek.

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı

"ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ"

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Demet Şener, "Çok şükür bitti." diye konuştu.

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