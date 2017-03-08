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Demet Şener'den dikkat çeken kadınlar günü paylaşımı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Demet Şener, paylaşımında kendi yaşadıklarını da yer verdi.

08.03.2017 - 12:29
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Demet Şener'den dikkat çeken kadınlar günü paylaşımı

İbrahim Kutluay'dan aldatıldığı gerekçesiyle ayrılık kararı alan Demet Şener, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kadınların bu özel gününe dair satırlar yazan Demet Şener, paylaşımında kendi yaşadıklarına da yer vermeyi ihmal etmedi:

"KADIN, ALDATILIP BOŞANMAK İSTEYİNCE GÖRDÜĞÜ TÜM BASKIYA KARŞI DİMDİK DURANDIR"

"Kadın güçtür, kadın duygudur, kadın hassasiyettir, kadın annedir, kadın gururdur… Aldatılıp, kabul etmeyip, boşanmak isteyince gördüğü tüm maddi manevi baskıya karşı dimdik duran, hakkını arayan, çocuklarına, içi kan ağlasa da gülümseyip hiçbir şey olmamış gibi gözükebilen tüm kadınlara selam olsun"

İŞTE DEMET ŞENER'İN O PAYLAŞIMI

Demet Şener'den dikkat çeken kadınlar günü paylaşımı

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