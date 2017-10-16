Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a jet yanıt

Demet Şener'le İbrahim Kutluay'ın arasındaki sular bir türlü durulmuyor. Önceki gün avukatı aracılığıyla basın açıklaması yapan Kutluay'ın "Gündemde kalmak için 'basını', sebepsiz zenginleşmek için de 'mahkemeyi' kullanan Demet Şener, bundan vazgeçerse dava sonuçlanır" sözlerine Şener'den yanıt gecikmedi.

"YÜZSÜZ" DEDİ

"İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen, zaman geçtikçe yüzsüzleşen" sözünü paylaşan Şener, ardından şunları yazdı:

"Yaşadıklarımın 10'da birini bilmiyorsunuz. Ben affettim. Onu Allah affetsin. Avukatına bu yüzsüz açıklamayı yaptırmasına ise şaşırıyorum. 16 yıl boyunca çalışmaya devam etseydim bu paraların çok daha fazlasını kazanırdım zaten. Tazminatlar kişinin mal varlığına göre istenir. Koskoca Kezban Hatemi ve Aslı Hatemi de herhalde bu tazminatı kafalarına göre uydurmadı. Bahsettiğimiz kişi devlet memuru değil."