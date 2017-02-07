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Demet Şener'e Tuba Büyüküstün soruldu

Demet Şener, boşanma arefesinde olduğu eşi İbrahim Kutluay'ın adının karıştığı aşk iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

07.02.2017 - 10:37
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Demet Şener'le boşanma arefesinde olan İbrahim Kutluay'ın adı, eşi Onur Saylak'tan boşanma arefesinde olan Tuba Büyüküstün ile anıldı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-ONUR SAYLAK ÇİFTİ YALANLADI

Bu dedikodular sonrasın da Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün bu iddiaları paylaştıkları bir metinle yalanlandı.Demet Şener'e Tuba Büyüküstün soruldu

DEMET ŞENER'E SORULDU

İbrahim Kutluay’ın adı böyle bir şeyle anılınca, gözler boşanma davası süren Demet Şener'e döndü. Demet Şener, Uçankuş TV’ye gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu.

"İBRAHİM'E SORUN"

Demet Şener, konuyla ilgili soruya "İki insanın aşk yaşadığından şüpheleniyorsanız bana neden soruyorsunuz İbrahim'e sorun" şeklinde yanıt verdi.

"BOŞANMA DAVASINI 3. BİR KADIN YÜZÜNDEN AÇMADIM"

"Davada Tuba Büyüküstün konusu da var mı?" şeklindeki bir soru karşısında ise, "Ben boşanma davasını 3. bir kadın yüzünden açmadım. Benim açtığım dava başka, farklı bir kadınla ilgili" açıklamasında bulundu.Demet Şener'e Tuba Büyüküstün soruldu

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