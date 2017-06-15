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Demirtaş'ın eşi, Enis Berberoğlu'nun eşiyle görüştü

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, dün tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu aradı.

15.06.2017 - 16:30
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demirtaş

HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dün tutuklanmasıyla, 4 Kasım 2016'dan tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Berberoğlu'nun eşi ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

DAYANIŞMA DUYGULARINI AKTARDI

Açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, cezaevine konulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile bugün bir telefon görüşmesi yapmıştır. Başak Demirtaş telefon görüşmesinde, içinden geçmekte olduğumuz zor zamanların yakında sona ereceğine dair duyduğu inancı ve umudu belirtmiş, bunun da mücadele edilerek sağlanabileceğine vurgu yapmış, dayanışma duygularını aktarmıştır." denildi.

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