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Demirtaş'ın tahliye talebi kabul edilmedi

Anayasa Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 18:00..
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Demirtaş'ın tahliye talebi kabul edilmedi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, tahliye isteminin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesi üzerine avukatları aracılığıyla 29 Mayıs'ta Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmış, başvurusunun öncelikle görüşülmesini isteyerek, tedbir talebinde bulunmuştu.

MAHKEME TUTUKLULUĞA DEVAM DEDİ

Demirtaş'ın "tedbiren tahliye talebini" aynı gün inceleyen Anayasa Mahkemesi ilgili komisyonunun, bu talebi reddettiği ve başvuruyu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk ettiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü uyarınca, tedbir talebi, başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine verilebiliyor.

Yüksek Mahkemenin de "başvurucunun ceza infaz kurumunda tutulmasının yaşamına, maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna vararak, bu aşamada başvurucunun tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerektiği" yönünde karar verdiği öğrenildi.

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