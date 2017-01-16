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Demokrat Partililer Trump'ın yemin törenine katılmayacak

ABD'de başkanlık devir teslim töreni hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken Demokrat Partili kongre üyeleri töreni boykot edecek.

16.01.2017 - 15:02
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Demokrat Partililer Trump'ın yemin törenine katılmayacak

Demokrat Partililer Trump'ın yemin törenine katılmayacak

ABD'nin başkenti Washington'da 20 Ocak'ta yapılacak 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin törenini boykot edecek Demokrat Partili kongre üyelerinin sayısı 24'e yükseldi.

TRUMP: "KENDİ SEÇİM BÖLGENE BAK"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Partili John Lewis, Trump’ın başkanlığının yasadışı olduğunu söyleyerek yemin törenine katılmayacağını söyledi.

Buna Twitter’da karşılık veren Trump, “Lewis, seçim sonuçlarına tepki göstermek yerine, berbat ve parçalanmış durumdaki (yaygın suçlardan söz etmeye bile gerek yok) bölgesine yardım etmek ve çözüm üretmek için daha fazla zaman harcamalı” ifadelerini kullandı.

Demokrat Partililer Trump'ın yemin törenine katılmayacak

"MEYDAN OKUYORUM"

Törende bulunmamasının devlete ve demokrasiye saygısızlık olmayacağını savunan Arizona'dan Demokrat Partili üye Raul Grijalva ise bunun "bireysel bir eylem" ve "meydan okuma" olduğunu ifade etti.

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