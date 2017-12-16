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Dengesini kaybeden yaşlı adam boşluğa düşerek can verdi

Sarıyer'de kaldırımda yürürken dengesini kaybeden Ahmet Sefa Erpek, kaldırım ile apartman arasındaki boşluğa düştü.

DHA | 16.12.2017 - 23:53..
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Bahçeköy'de meydana gelen olayda, geçirdiği felç nedeniyle yürümekte zorlanan 69 yaşındaki Ahmet Sefa Erpek, otomobile binerek kızı ve oğlu ile birlikte sabah saatlerinde sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

5 METRE YÜKSEKTEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Hastane dönüşü evinin bulunduğu sokağa gelen yaşlı adam oğlunun kullandığı araçtan indi. Kaldırımda yürümeye başlayan Ahmet Sefa Erpek dengesini kaybedince abartman ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Erpek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Kaldırımla ile boşluk arasında 20-30 santimetre uzunluğundaki duvardan başka önlem olmaması dikkat çekti.

Dengesini kaybeden yaşlı adam boşluğa düşerek can verdi

DÜŞTÜĞÜ YERDEN HALAT YARDIMIYLA ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri Erpek'in cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ceset torbasına konulan Erpek'in cenazesi daha sonra halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Sarıyer Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Dengesini kaybeden yaşlı adam boşluğa düşerek can verdi

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Mahalle sakini Fahri Uluçay, "Bir düşme sesiyle birlikte bir çığlık sesi duydum. Hemen camdan çıkıp baktığımda, komşumuz çok kötü bir şekilde düşmüştü. Kendisi tek bastonla yürüyordu. Hastaneden gelmişler, kontrolü varmış. Arabadan indiği sırada dengesini kaybetmiş düşmüş" dedi.

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