Deniz Akkaya 2 saat sorgulandı

Eski menajeri Merih Yılmaz’ı tehdit ederek aracını zorla aldığı iddia edilen ünlü manken Deniz Akkaya, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi.

İddiaya göre, Deniz Akkaya, eski menajeri Merih Yılmaz'ı arayarak Beyoğlu'ndaki avukatının ofisine gelmesini istemiş, Yılmaz ofise gittiğinde Yılmaz'ın kendisine 200 bin TL borcu olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma çıkmıştı.

"DENİZ AKKAYA'NIN ADAMLARI BENİ DÖVDÜ"

Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha gelmiş Yılmaz’ı darp ederek aracını almışlardı. Yılmaz, polise yaptığı başvuruda, ”Deniz Akkaya beni arayarak avukatının ofisine çağırdı. Kendisine 200 bin TL borcum olduğunu söyledi. Ben kendisine bana 70 bin TL borcu olduğunu söyledim. Aramızda tartışma yaşanırken ofise 2 kişi girdi. Beni odaya çekip dövdüler. Bütün bunlar yaşanırken Deniz Akkaya da ofisteydi. Tehdit ve döverek aracı aldılar. Daha sonra beni ofisten kovdular. Deniz Akkaya ve beni darp eden 2 kişiden şikayetçiyim.” demişti.

"DAVETE İCABET ETTİK"

Yılmaz olayın ardından hastaneden aldığı darp raporunu da polise teslim etmişti. Başvurunun ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Deniz Akkaya’nın ifadesini almak için Emniyete çağırdı. Öğle saatlerinde Emniyete gelen Akkaya’ şüpheli olarak sorgulanırsın, ifade işlemi akşam saatlerine kadar sürdü. Akkaya, sorgusunun ardından Emniyetten ayrılırken, ”Davete icabet ettik. Biz şikayetçiyiz.” dedi.