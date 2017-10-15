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Deniz Akkaya'dan çok sert Gülben Ergen yorumu

Evli erkeklerle aşk yaşadığı iddia edilen ünlü isimlerin sorulması üzerine konuşan Akkaya, isim vermeden Gülben Ergen'e göndermede bulundu.

15.10.2017 - 11:36
  1. Haberler
  2. Magazin

Arkadaşının doğum günü partisine katılan Deniz Akkaya, çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Evli erkeklerle ilişki yaşadıkları iddia edilen ünlülerin hatırlatılması üzerine konuşan Akkaya, bu kişilerle yan yana bile oturmayacağını ifade etti.

"POLEMİĞE GİRMEK İSTEMİYORUM"

Deniz Akkaya, şunları söyledi: "Bu kişilerin hiç biriyle polemiğe girmek istemiyorum. Yapılan hataların; hata mı yoksa, geri dönüşü olmayan bir viraj mı olduğunu zaman gösterecek.

Deniz Akkaya'dan çok sert Gülben Ergen yorumu

"İLAHİ ADALET"

Demek ki ilahi adalet tecelli ediyor. Her şey er ya da geç ortaya çıkıyor. Her şey patır patır ortaya çıkıyor. En sağlıklısı dürüst yaşadım.

"BEN ZEMZEM SUYUYLA YIKANMIŞIM"

Bunlar, yan yana oturacağım insanlar değil. Kusura bakmayın ben zemzem susuyla yıkanmışım. Hayatımda hesap vereceğim kimse yok."


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