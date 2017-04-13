Deniz Baykal Antalya'da konuştu

CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, pazar günü yapılacak olan referandumla ilgi bilgi vermek amacıyla Manavgat İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

"ASIRLIK BİR TERCİH YAPACAĞIZ"

16 Nisan'da yapılacak olan referandumu telafisi olmayan, olağanüstü kararların alınacağı bir yol ayrımı olarak niteleyen Deniz Baykal, şunları söyledi:

"Hepimiz gerçekten çok ağır sorumluluklar taşıyoruz şu anda. Alacağımız karar sadece bizim bundan sonra kalan hayatımızı değil, çocuklarımızın ve torunlarımızın da hayatını etkisi altına alacak. Asırlık bir tercih yapacağız, telafisi mümkün olmayan bir konu. Yani kararı bir defa alacağız, bir defa bir şey söyleyeceğiz. Yanlış söylersek her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız.

"BU BİR VATAN MESELESİ, TÜRKİYE MESELESİ"

Dün Aydın Nazilli'de bir toplantı vardı, Demokrat Parti genel başkanı genç bir çocuk yanımda. Oradan ayrıldık bize bir buluşma ayarladılar, baktım Ülkü Ocaklarının genel başkanı yanımızda. O da heyecanlı, 'Aman ha, Türkiye'ye sahip çıkalım' diyor. Doğru Yollusu, Anavatanlısı 'Aman ha' diyor. 'Adalet ve Kalkınma Partili yetkililer, il yöneticisi, belediye meclis üyesi falan bu meselenin farkında' diyorlar. Niye, çünkü bu bir vatan meselesi, Türkiye meselesi, devletin geleceğinin meselesi. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin tehlikeye atılıp atılmayacağı meselesi."

"AMAN TÜRKİYE'MİZE SAHİP ÇIKALIM"

Kendisini dinleyenlere "Aman Türkiye'mize sahip çıkalım" diyen Baykal, iktidar partisi mensuplarının ilk başta sadece yönetim değişikliğinden bahsetmelerine rağmen cumhurbaşkanlığı başdanışmanının "Devlet halkın devleti olarak yeniden kurulacak." dediğini aktardı. Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rejimi değiştirmenin de ötesinde, devletin kurulmasının söz konusu olduğu, devletin kurulması için de önce devletin yıkılmasının gerekeceği, 'önce devleti yıkacağız, sonra devlet kuracağız' bu düşünceler konuşuluyor. Eyalet konuşuluyor. Dışarıdan Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya yönelik bin tane tezgah konuşuluyor. Suriye'yi, Irak'ı parçaladılar. Şimdi de fırsat bulsalar Türkiye'yi parçalayacaklar. İçeride de birileri onlara yardımcı olmak için 'biz de eyalete geçelim, eskiden de Osmanlı'da vardı eyalet' diye konuşmalar yapıyor, daha önce başbakanlık döneminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan."

"TRUMP DA BİLE BU KADAR YETKİ YOK"

Baykal, referandumda 'evet' kararıyla cumhurbaşkanına tek adamlık yetkisi verileceğini vurgularken, şunları söyledi:

"Getirilen rejim başka, başkanlık rejimi başka. Trump da bile bu yetkiler yok. Orada başkanlık rejimi var. Ama bu getirilen tek adam. Mahkeme yok, temyiz yok, itiraz yok. Kanunu o çıkarıyor tek başına. Bütün bakanlıkları isterse kapatır, yenisini istediği gibi açar. Soru sormak mümkün değil. Memurları bir günde sözleşmeli personel yapabilir. 'Memurum' diye kendini güvenceye aldığını sanma, 'evet' dediğin anda, zaten dilinin altında var, söyleyip duruyor; 'Kardeşim ne demek memurluk. Sözleşmeli personelsiniz. Ben istediğim adamı müsteşar yapacağım' diyebilir."