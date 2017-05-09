Deniz Baykal ile Ertuğrul Özkök'ün restleşmesi

"BU DEFA LİMON SIKMAYIN"

Mektubunda Özkök'e, "Bari bu defa limon sıkmaktan vazgeçin" diyen Baykal, "Bütün mücadelelerimde hep siz karşımda oldunuz. Geldiğimiz yer ortada. Bari bu defa limon sıkmaktan vazgeçin. Çünkü bu mücadele benim mücadelem değil, Türkiye’nin mücadelesi." ifadelerini kullandı.

ÖZKÖK CEVAP VERDİ

Ertuğrul Özkök de Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında Deniz Baykal'a cevaben şu sözleri yazdı;

Deniz Bey...

Kafanızdaki amaç neyse, bilin ki o bir hayal...

Dolayısıyla benim bir hayale çelme atmam da o kadar hayal...

Ben 70 yaşındayım...

Sizse 80...

İkimiz de hırslarımızı dengeleme yaşına girdik...

Yani Allah ikimize de akıl fikir versin derim...

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