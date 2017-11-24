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Deniz Baykal yoğun bakımdan çıkıyor

Sağlık durumu iyiye giden Deniz Baykal, yurt dışında fizik tedavi görecek.

24.11.2017 - 18:15
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Deniz Baykal yoğun bakımdan çıkıyor

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş son bilgileri verdi.

AİLESİ DE ONAY VERDİ, YURT DIŞINA GİDECEK

A.Ü Prof. Rektörü İbiş, yoğun bakımdan çıkacak duruma gelen Baykal'a ailesinin de talebi üzerine yurt dışında fizik tedavi uygulaması yapılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

"GÜNDEMİ TAKİP EDİYOR"

Baykal’ın şuurunun açık olduğunu dile getiren İbiş, "Zaman, mekan ve konu oryantasyonu iyi düzeyde. Konuşuyor, yazıyor ve gündemi takip ediyor” dedi.

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