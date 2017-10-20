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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal'ın durumunu yakından takip ettiğini ifade eden Olcay Baykal, eşinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

20.10.2017 - 09:10
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Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Deniz Baykal'ın hastaneye kaldırıldığını öğrenince ilk uçakla Antalya'dan Ankara'ya giden Olcay Baykal, yaşanan süreci anlattı.

KORUMA POLİSİ AMBULANS ÇAĞIRDI

Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Olcay Baykal; Deniz Baykal'ın gece yarısı fenalaşınca koruma polisine haber verdiğini söyledi.

Durumun ciddiyetini anlayan koruma polisi, hemen ambulans çağırdı ve Baykal hastaneye kaldırıldı. Haberi alan Olcay Baykal da hemen Ankara'ya hareket etti.

ERDOĞAN BAŞUCUNDA DUA ETTİ

Deniz Baykal'ın tedavi altına alınmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastaneye giderek Baykal'ın başucunda dua etti.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

"CUMHURBAŞKANI ÇOK İLGİLENDİ"

Olcay Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretiyle ilgili "Cumhurbaşkanı çok ilgilendi. Başbakan da öyle. İkisi de geldiler. Yakından takip ediyorlar. Her gün iki üç bakan geliyor hastaneye ziyarete, sağ olsunlar” dedi.

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal yaşananları anlattı

HALA RİSK VAR

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili de konuşan Olcay Baykal, "Doktorlar iyiye gittiğini söylüyorlar ama hâlâ risk varmış. O yüzden bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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