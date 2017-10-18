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Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddi

3 ameliyat geçiren Baykal'ın sağlık durumunun ciddi olduğu, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

18.10.2017 - 08:14
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Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddi

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

DURUM CİDDİ

Sabaha karşı 04.30'da Baykal ailesine verilen son bilgilere göre; durum ciddiyetini koruyor.

BİR AMELİYAT DAHA GEÇİREBİLİR

Deniz Baykal, bugün tomografiye alınacak ve sonuçlara göre tedavi süreci şekillenecek.

Tomografi sonuçlarına göre Deniz Baykal'ın bir ameliyata daha alınabileceği belirtildi.

SOLUNUM DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Bilinci kapalı olduğu öğrenilen Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, "Solunum desteği sağlanıyor, bilinci kapalı" ifadelerini kullandı.

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