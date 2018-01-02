Deniz Baykal'ın sağlık durumu iyi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlıktan sonra günlerce komada kaldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından tedavisine Almanya'da devam edilen Baykal'ın sağlık durumu günden güne iyi gidiyor.

Deniz Baykal, son olarak ayağı kırılan ve ameliyat geçiren Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile telefonda görüştü.

Özkök, aralarında geçen görüşmeyi köşesine taşıdı:

"Telefonum çaldı... Arayan Deniz Baykal’ın kızı Aslı...

“Babam konuşmak istiyor” dedi ve telefonu verdi...

"ÇOK İYİ BİR ŞİŞE ŞARABIM VAR..."

Deniz Bey “Geçmiş olsun” dedi... Ben de ona “Dönüşünüzü bekliyorum. Çok iyi bir şişe şarabım var ve birlikte caz dinleyeceğiz” dedim... Fark ettim ki, bu yıl aldığım en güzel yılbaşı hediyesi Deniz Bey’in sesiydi... Özlemişim onun sesini ve sağlık haberini..."