Deniz Çakır'a sevgilisi Güvenç Dağüstün'den destek

Özel yaşamını gerekçe gösterilerek ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisindeki rolüne son verilen Deniz Çakır, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak sevenlerine veda etmişti.

Çakır, ''Meryem ile birlikte çok ağladım. Onunla anneliği hissetim. Ama maceranın sonuna geldik. İyi insan olmak güzeldir. Hep yanlışın karşısında durdum. Duruşumdan hiç taviz vermedim'' açıklamasını yapmıştı.

"OMURGALI VE ONURLU SEVGİLİM"

Çakır'a en büyük destek marttan beri aşk yaşadığı Güvenç Dağüstün'den geldi. Hem moral verdi, hem de Instagram hesabından şu mesajı verdi: ''Emeğin değerini bilen, 'Türkiye'de kadın olmak'tan nasibi almış canım sevgilim. Omurgalı ve onurlu dik duruşun örnek olsun. Seninle gurur duyuyorum. Nazım Hikmet’in dediği gibi; En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız.''