taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.84725
Euro
6.6977
Altın
1178.6835
Borsa
86128.33

Deniz Çakır'a sevgilisi Güvenç Dağüstün'den destek

Deniz Çakır, 2015'ten beri 'Meryem'i canlandırdığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan 3 gün önce ayrılmışt

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 10:35..
  1. Haberler
  2. Magazin

Deniz Çakır'a sevgilisi Güvenç Dağüstün'den destek

Özel yaşamını gerekçe gösterilerek ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisindeki rolüne son verilen Deniz Çakır, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak sevenlerine veda etmişti.

Çakır, ''Meryem ile birlikte çok ağladım. Onunla anneliği hissetim. Ama maceranın sonuna geldik. İyi insan olmak güzeldir. Hep yanlışın karşısında durdum. Duruşumdan hiç taviz vermedim'' açıklamasını yapmıştı.

"OMURGALI VE ONURLU SEVGİLİM"

Çakır'a en büyük destek marttan beri aşk yaşadığı Güvenç Dağüstün'den geldi. Hem moral verdi, hem de Instagram hesabından şu mesajı verdi: ''Emeğin değerini bilen, 'Türkiye'de kadın olmak'tan nasibi almış canım sevgilim. Omurgalı ve onurlu dik duruşun örnek olsun. Seninle gurur duyuyorum. Nazım Hikmet’in dediği gibi; En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız.''

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

153
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

88
Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı

120
Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor

126
ABD'yle kriz çıktı, dolar arttı CHP hala kendi derdinde

ABD'yle kriz çıktı, dolar arttı CHP hala kendi derdinde

111
Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi

82
Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Başakşehir Avrupa'ya veda etti

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM