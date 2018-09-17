taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.26575
Euro
7.30445
Altın
1196.08
Borsa
94647.58
Gram Altın
240.024

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'te FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA | 17.09.2018 - 10:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik'te FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ/PDY üyelerinin itirafları ve teşhisleri sonucu Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 6'sı aktif görevde bir yarbay, 2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 4 astsubay tespit edildi.

İtirafçıların beyanları ve yapılan teknik takip sonucu ayrıca 12 mahrem imamın da kimlikleri belirlendi.

12 İLDE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  Ankara ve 12 ilde operasyon başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıklamalar yaptı

65
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerini sorguladı

150
Rusya: Dolara alternatif aranıyor

Rusya: Dolara alternatif aranıyor

65
İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

İbadi, Türkiye sınırına asker gönderme kararı aldı

80
Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

Cübbeli Ahmet'ten, Ahmet Hakan'a protez kol cevabı

91
İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

İyi Partili vekil jandarmanın üzerine yürüdü

100
ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

ABD YPG ile ortak çalışan paralı askerler yetiştirdi

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM