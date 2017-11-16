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Deniz Seki: Mide by-pass’ı olacağım

Cezaevinden çıktıktan sonra fazla kilolarından kurtulamayan Deniz Seki, mide by-pass ameliyatı olmaya karar verdi.

16.11.2017 - 09:15
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Deniz Seki: Mide by-pass’ı olacağım

Deniz Seki, 3 buçuk yıl tutuklu kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden olduktan sonra fazla kilolarından kurtulmak için by-pass yaptırmaya karar verdi. Operasyona karar verilirse midesini küçültecek olan sanatçının ince bağırsağının da mideye yakın kısmından 1 metre alınacak.

HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Habertürk'te yer alan habere göre, operasyon için düğmeye basan sanatçı, dün ameliyat olacağı hastaneye giderek testlere başladı. Dört saat süren tahlillerin ardından çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, ‘Bir takım tahliller yaptırdım. Mide by-pass’ı olacağım. Sıkıntılı ve meşakkatli bir ameliyat olduğu için korkularım var. Tahlillerin sonucuna göre karar vereceğim’ dedi.

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