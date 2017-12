Deniz tavşanı nedir

Su altı fotoğrafçılarının vazgeçilmezi olan deniz tavşanı, mükemmel renkleri ve tavşana benzeyen kulaklarıyla dikkat çeker. Büyüklükleri ortalama 5 santimetre olan deniz tavşanlarının, boyları 75 santimetreye kadar çıkabilen türleri de vardır.

1 YIL ÖMÜRLERİ VAR

Yaşam süreleri ortalama 1 yıl olan deniz tavşanlarının solungaçları açıktadır ve tavşan kulağına benzer iki uzantı şeklindedir.

RENGARENKTİRLER

Bu canlının renkleri, bulundukları coğrafi bölgeye göre değişebilir. Pembe, mavi, turuncu, mor ve yeşil renkleri bulunan canlının sarı, beyaz çizgili ve benekli olanlarına rastlamak mümkündür.

KORUNMASIZ ANCAK AV OLARAK GÖREN CANLI SAYISI AZ

Deniz tavşanı kabuksuz bir yumuşakçadır ve saldırılara karşı kısmen korunmasız olmasına rağmen doğada deniz tavşanı ile beslenen canlı türlerinin sayısı azdır.

Deniz tavşanını av olarak gören canlılar arasında deniz örümcekleri ve deniz kaplumbağaları vardır.

SAVUNMA SİSTEMİ: ZEHİR

Ancak deniz tavşanı bu tehditlere karşı tam olarak korumasız değildir. Bu canlının en önemli silahı zehridir. Deniz tavşanları kuvvetli bir zehir taşıyan ısırgan hücrelere sahiptir. Bu hücreler sayesinde düşmanlarından rahatlıkla kurtulurlar.

BİTKİLERLE DE ORTAK ÖZELLİKLERİ VARDIR

Diğer omurgasız canlılarla beslenen deniz tavşanlarının bazı türleri yalnızca yosunlarla beslenir.

Deniz tavşanlarının bitkiler gibi bir tür fotosentez yaptığı, hatta lorofil ürettiği yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmıştır.

ÜLKEMİZDE AKDENİZ'DE GÖRÜLÜR

Ülkemiz sularına Kızıldeniz’den gelen deniz tavşanları, Akdeniz’de neredeyse sadece gece dalışlarında görülebilmektedir.

Kızıldeniz’de ise bu canlıları her an her yerde görmek mümkündür.

Ülkemizde 200′den fazla deniz tavşanı türü bulunduğu, dünyada ise 3 binden fazla türü bulunduğu düşünülmektedir.

ÇİFT CİNSİYETLİDİR

Deniz tavşanı, çift cinsiyetli yani Hermafrodit bir canlıdır. Deniz tavşanları hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahiptir. İlginç çiftleşme alışkanlıkları vardır.

Denizler aleminin çift cinsiyetli hayvanları çiftleşme sırasında hem erkek hem de dişi olarak davranış gösterebilir.

Bir deniz tavşanı çiftleşme sonunda binlerce yumurta bırakabilmektedir. Çiftleşmek istemediği zaman da derisinin rengini değiştirir ve bir tür koku salgılar. Bu tepkiler karşı tarafa uyarı niteliğindedir.