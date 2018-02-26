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Deniz üstü rüzgar enerjisi için Ege Denizi öne çıkıyor

Türkiye'de deniz üzerine kurulacak ilk rüzgar santrali projesi için çalışmalar devam ediyor.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 15:20..
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Deniz üstü rüzgar enerjisi için Ege Denizi öne çıkıyor

Türkiye'de projeler hız kesmiyor. Bu yıl ihalesi yapılması planlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için çalışmalar başladı.

Deniz üstü rüzgar enerjisi için Ege Denizi öne çıkıyor

MALİYETİ DÜŞÜRECEK

Bu proje için rüzgar potansiyeline sahip olan Ege Denizi öne çıkıyor. 20-50 metre derinlikte kurulan bu santrallerin maliyeti düşürmesi bekleniyor.

Deniz üstü rüzgar enerjisi için Ege Denizi öne çıkıyor

İLKBAHAR AYLARINDA İHALE EDİLECEK

Projenin ikbahar aylarında ihale edilmesi planlanıyor. Yetkililer, ayrıca Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale Bölgesi, Saros Körfezi gibi bölgelerde ciddi potansiyel bulunduğunu ifade etti.

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