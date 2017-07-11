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Deniz yatağıyla Yunanistan'a açılan Suriyeli

Bodrum'dan deniz yatağıyla Yunanistan'a geçmeye çalışan Muhallim Salem'ı Sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

11.07.2017 - 15:17
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Suriyeli Muhallim Salem, geçen 9 Temmuz'da saat 04.00 sıralarında, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nden deniz yatağı ile denize açıldı.

SAHİL GÜVENLİK FARK ETTİ

Giyeceklerini de deniz yatağının üzerine koyan Salem, akıntı ve rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra açık denize sürüklendi. Aynı gün saat 08.00 sıralarında devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Salem'i farkedip kurtardı.

Deniz yatağıyla Yunanistan'a açılan Suriyeli

TEDAVİYE ALINDI

Uzun süre suda kalan, bitkin haldeki Salem karaya çıkarılıp, tedavisi için ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Tedaviye alınan Salem'in durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiirildi.

Deniz yatağıyla Yunanistan'a açılan Suriyeli

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