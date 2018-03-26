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Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich

Yaptığı kısa filmlerle adından sıkça söz ettiren ABD'li ödüllü yönetmen Adam Pesapane'nin elinden Submarine Sandwich hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

Özel Haber | 26.03.2018 - 10:58..
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Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich

Submarine Sandwich olarak adlandırılan film, kısa bir süre önce Oscar'a aday gösterilecek en kısa film olan Fresh Guacamole'un yetenekli yönetmeni PES'in en son kısa filmidir.

YENİLMEZ OLANI YEMEK

Denizaltı Sandviçinde , altı boks eldiven, beyzbol eldiveni, ​​futbol topu ve spor çorapları gibi 'lezzetlerden' yapılır. Bu sadece yeni başlayanlar için! Film gerçekten bir başyapıttır ve neredeyse yenilmez olanı yemek istemektedir.

Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich

İtalyan sandviç olarak da bilinen denizaltı sandviç , Amerika Birleşik Devletleri'nde bir boydan oluşan bir sandviç tipine verilen isimdir. Ekmek veya rulo uzunlamasına bölünür ve çeşitli etler, peynirler, sebzeler ve çeşnilerle doldurulur.

Kısa film: Submarine Sandwich VİDEO


Sandviç, dünya çapında kullanılan bir düzineden fazla varyasyonla, standart bir isme sahip değil. Daha uzun denizaltı sandviçleri, özellikle daha uzun olan veya normalden daha fazla miktardaki maddelerle dolup taşan sandviçler bazen zırhlı sandviçler , yassı sandviçler veya destroyer sandviçler olarak adlandırılır.

Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich

Bölgesel terimlerin birçoğu kuzeydoğu Amerika'da kümelenmiş olsa da, denizaltı ve alt terimler yaygındır ve belirli bir bölgeye atanamaz.

Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich

Ergül Tosun

[email protected]

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