taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.798
USD
4,2324
EURO
5,0507
ALTIN
179,89
PETR
77,4800

Denizde ve karada 99 göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen, bir kısmı denizde, bir kısmı ise karada yakalanan 99 kaçak göçmen, göçmen idaresine teslim edildi.

DHA | 10.05.2018 - 15:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ayvacık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Bademli köyü Acıdere mevkisi sahiline operasyon düzenledi.

Denizde ve karada 99 göçmen yakalandı

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçışı organize ettiği ididasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

Denizde ve karada 99 göçmen yakalandı

SURİYELİ 57 GÖÇMEN YAKALANDI

Edremit Körfezinde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri ise, Mıhlı mevkisi açıklarında lastik bir bot tespit etti.

Midilli Adası yönüne seyir halindeki bota düzenlenen operasyonda da Suriye uyruklu 57 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve giyecek verildi.

Bir kısmı karada, bir kısmı denizde yakalanan toplam 99 kaçak jandarma ve Sahil Güvenlik Karakolu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Denizde ve karada 99 göçmen yakalandı




Denizde ve karada 99 göçmen yakalandı



Denizde ve karada 99 göçmen yakalandı



Denizde ve karada 99 göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Babasından izinsiz otomobil alan çocuk direğe çarptı
Elazığ Palu'da babasından izinsiz aldığı otomobille gezerken aydınlatma direğine çarpan E.Ş. yaralandı.
Gümüşhane'de teröristler evlerden erzak çaldı
Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Damlıköy Yaylası’nda, terör örgütü PKK mensupları, pencerelerini ve kapılarını kırarak girdikleri 2 evden erzak çaldı.
Malkara'da yağmur duası
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 10 mahallede yaşayan çiftçiler yağmur duasına çıktı.
Türkiye 'Mavi bayrak'ta dünya 3'üncüsü
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2018 Yılı Mavi Bayrak Ödülleri’nin sahiplerini açıkladı. Buna göre, Türkiye 3'üncü sırada yer alırken, ilk sırada İspanya, ikinci sırada ise Yunanistan yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

Muharrem İnce: Koltuk haberlerine itibar etmeyin

141
Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

Yıldız Tilbe CHP'yle anlaştı iddiasını yalanladı

325
Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

Alman medyası 24 Haziran sürecini takipte

166
Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

Erdoğan-İnce görüşmesinin ayrıntıları

141
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den aday adayı

99
İsrail'den İran'a yeni tehdit

İsrail'den İran'a yeni tehdit

174
YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

YÖK Fransız dili bölümlerine öğrenci almayacak

311
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM