Denize düştü, misinayla boğulmaktan kurtuldu

Antalya Lara Falez Parkı'ndaki kayalıklarda balık avlayan 47 yaşındaki Seyfettin Çetin, oltasının takılması üzerine kayalıklardan 10 metre indi.

DENİZE DÜŞTÜ

Bu sırada dengesini kaybeden Çetin, 20 metreden denize düştü. Dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaşan Çetin, tüm çabalarına karşın kıyıya yanaşamadı.

MİSİNAYA TUTUNDU

Balıkçı arkadaşlarının kendisine doğru attığı olta ucundaki misinaya tutunarak dalgalara kapılmaktan kurtulan Çetin, bir süre daha deniz üzerinde kıyıya çıkmak için mücadele etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıdan Çetin'e ulaşamayınca Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi.

SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmasında kıyıya çıkmak için verdiği mücadele nedeniyle yorulan Çetin'e satıhta kalabilmesi için çevredekiler, bidon ve pet şişe atarken bir yandan da dayanması için telkinde bulundu.

Bu arada polis ekiplerinin attığı can simidine sarılarak bir süre daha bekleyen Çetin'in imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

"HAYATINI MİSİNA VE BİDONA BORÇLU"

Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan Çetin'in arkadaşı Orhan Selvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arkadaşımın oltası kayaya takıldı, kurtarayım derken düştü. 45 dakika suda beklemek zorunda kaldı. Oltanın ucundaki misinayla onu hayatta tutmaya çalıştık." dedi.

Bir başka balıkçı Uğur Selvi de "Üç defa kayalıklara getirdik, iki kez oltanın ucundaki misina koptu. Misina kopunca uzaklaştı. 100 metre kadar açığa sürüklendi. Kendisini inmemesi için uyardık ama oltasını kurtarmak istedi, dengesini kaybedip düştü. Yardım olsun diye bidon attık, onu göndermesek dibe batardı. Hayatını misinaya ve bidona borçlu desek olur." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.