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Denizli'de bir araç duvara çarptı: 7 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpan hafif ticari araçta 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA | 11.02.2018 - 22:19..
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Denizli-Muğla karayolu üzerindeki Habipler Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İsmail Çıralı’nın (26) kullandığı 20 ES 704 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Denizli'de bir araç duvara çarptı: 7 yaralı


YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada araç sürücüsüyle birlikte Ramazan Efe, Gürkan Tekin, Selvin Efe, Gürkem Tekin, Ganibe Girdal ve Yaşar Kandil yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil servis ekipleri tarafından Kale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'de bir araç duvara çarptı: 7 yaralı

Denizli'de bir araç duvara çarptı: 7 yaralı


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