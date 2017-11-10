Denizli'de bir imam sirenler çalarken dua ettirdi

Çıtak Mahallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında, imam tarafından pazar duası okunuyor. Bugün kurulan semt pazarına da dua etmek için gelen mahalle camisi imamı H.G., Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te sirenler çalıp, saygı duruşuna başlanıldığında pazar duası okudu.

İMAMA TEPKİ

Bazı vatandaşlar, ellerini açıp dua okurken, bazıları ise Atatürk için saygı duruşunda bulundu.Bu sırada bazı vatandaşlar, imama tepki gösterdi.

"SAYGIDA DURACAĞINIZA DUA EDİN"

İmam H.G.'nin vatandaşların tepkisi üzerine "Saygı duruşu yapacağınıza dua edin" dediği iddia edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bunun üzerine vatandaşlar, imam hakkında Kaymakamlığa ve Müftülüğe şikayette bulundu. Şikayet üzerine İmam H.G., Kaymakamlığa çağrılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.