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Denizli'de doğdu: 5 ayaklı kuzu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde beş ayaklı dünyaya gelen kuzuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

24.02.2017 - 10:46
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Denizli'de Ömer Özgül'e ait koyunlardan biri beş ayaklı ve kuyruğu olmayan bir kuzu dünyaya getirdi.

Köylülerin ve çocukların ilgi odağı olan kuzuya 'Çapar' adını veren Özgül, yaptığı açıklamada, 15 senedir çobanlık yaptığını, kuyruğu olmayan kuzu gördüğünü ama ilk defa 5 ayaklı bir kuzunun doğumuna şahit olduğunu söyledi.

Denizli'de doğdu: 5 ayaklı kuzu

5 AYAKLI OLDUĞUNU GÖRÜNCE...

Kuzunun doğumunda sıkıntılar yaşandığını belirten Özgül, doğduğunda kuzunun 5 ayaklı olduğunu gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Özgül, şöyle devam etti: "Kuzunun ayağı yamuk ve kuyruğu yok. Beş ayağı var, 5'inci ayak çatal. Dün bu şekilde doğdu. Doğumunda yardımcı oldum. Koyun doğum yapamıyordu, öğleyin başlamıştı sancısı. Koyuna yardımcı oldum. Akşamüstü de doğdu. Ben ikinci yavrunun ayağı sandım. O anda bir baktım çatal ayak."

Denizli'de doğdu: 5 ayaklı kuzu

KUZUNUN YAŞAMA ŞANSI VAR...

Doğumdan sonra veterineri aradığını aktaran Özgül, "Durumu anlattım, 'Kuzunun yaşama şansı var' deyince veteriner 'Sen ayağını kesme veterinere getir. Arkadaş kessin' dedi. Hayvan hastanesine götürdüm. Onlar da 'Zayıf, biraz daha beklesinler' dedi. O yüzden gelişsin diye geri getirdim, kestirmedim" diye konuştu.

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